巨人・井上温大投手（２４）が８日、逆襲へ肉体改造に着手していることを明かした。今季は２０登板で４勝８敗、防御率３・７０と苦戦。「今はウェート（トレーニング）を主にやりながらです。筋肉量を上げたい」とフィジカル強化に注力していることを説明した。１０月中旬にトレーニングの量と強度を上げることを決断。「エンジンを」と、投球に必要な土台を大きく、強くすることを目指している。スクワットやダンベルプレスな