うどんチェーン『資さんうどん』から、税込399円のお得な新メニューが登場する。2026年4月16日から売り出されるのは、「資たま丼」と「かけおにセット」。いったいどんなメニューなのか。399円商品が全3つに朝限定メニューも福岡・北九州を中心に展開する『資さんうどん』は、名物「ごぼ天うどん」や「ぼた餅」などを含む100種類以上のメニューが揃い、長く愛されるうどんチェーン。「毎日、資さんうどん店舗で丁寧に取るこだわ