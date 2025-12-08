青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震について、八戸消防によりますと、この地震により、管内では多数の消防への通報が寄せられているということです。震源地は青森県東方沖、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、7．6と推定されます。各市町村の震度です。震度6強が、青森県八戸市。震度6弱が、青森県おいらせ町、階上町。震度5強が、北海道函館市、青森県野辺地町、五戸町などとなっています。こ