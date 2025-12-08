フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄ラジオマガジン』。12月8日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏と、流行した言葉についてトークを繰り広げた。 マライ「今日は、流行語大賞を凌ぐドイツの粗悪語大賞の効用というテーマです。まずは日本の流行語について、ちょっと振り返ってみようと思います。年末の風物詩と