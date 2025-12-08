7ÆüÌë¡¢ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î½÷»Ò»ùÆ¸(12)¤¬¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¡Ê61¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¤Ç¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¡Ö¾èÍÑ¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«²â»Ô¤Ë½»¤à¾®³ØÀ¸¤Î¹â¶¶¿ðµ¨¤µ¤ó¡Ê12¡Ë¤¬¡¢Áö¤Ã¤Æ¤­¤¿¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù