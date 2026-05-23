神奈川・横浜市で8台が絡む事故を起こし、現場から逃走していた17歳の少年が逮捕されました。逮捕された高校2年生の少年（17）は21日、横浜市旭区で無免許で車を運転し、8台が絡む事故を起こして、5人に軽傷を負わせ、そのまま逃走した疑いが持たれています。同乗していた1人が出頭したことで、少年の関与が浮上、少年は容疑を認めているということです。