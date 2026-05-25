日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は２５日、フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜がアイスダンスのカップルとして現役復帰することを表明したことを報じた。番組では交際も公表している２人が２２日、そろって会見に臨み「２０３０年のオリンピックに出場することです」と声をそろえて目標を語った姿を映像とともに紹介。