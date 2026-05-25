「なんとなく体調が優れない」「検査では異常なし」と言われたことはありませんか？その背景には、自律神経のバランスの乱れが関係している可能性があります。自律神経は、心拍や消化、体温調節など、生命維持に欠かせない機能を無意識にコントロールしています。本記事ではまず、自律神経失調症が起こる仕組みや、どのようなサインが全身に現れるのかについて解説します。 監修医師：公受 裕樹（医師）【経歴】 金沢