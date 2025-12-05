東京都渋谷区のNTTドコモ代々木ビル（通称ドコモタワー）NTTドコモが東京都渋谷区に保有する「NTTドコモ代々木ビル（通称ドコモタワー）」の土地の売却を検討していることが5日、関係者への取材で分かった。タワーを含む複数のオフィスビルの土地が対象で、売却によって資産効率を高める。売却総額は1千億円規模に上るとみられる。ドコモタワーには通信設備も入っているため、建物の保有は続ける方向だ。ほかにも首都圏にある