【RA-02S 和音・サマーオペレーション】 2026年9月 発売予定 価格：7,040円 海外のホビーメーカー「蝸之殻（スネイルシェル）」は、アクションフィギュア「RA-02S 和音・サマーオペレーション」を2026年9月に発売する。価格は7,040円。 本製品は、イラストレーターのピケナス氏がキャラクターデザインを担当した