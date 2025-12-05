【RA-02S 和音・サマーオペレーション】 2026年9月 発売予定 価格：7,040円

海外のホビーメーカー「蝸之殻（スネイルシェル）」は、アクションフィギュア「RA-02S 和音・サマーオペレーション」を2026年9月に発売する。価格は7,040円。

本製品は、イラストレーターのピケナス氏がキャラクターデザインを担当したクールなメイド「常磐和音」の水着姿を、1/12スケールのアクションフィギュアで商品化したもの。

布製衣装を付属品として標準装備した「私服テーマ」で商品化しており、付け替え用フェイスパーツが2種類（微笑み・照れ顔）付属するほか、フル可動眼球ギミックを搭載し、付属の「視線替え用ミニツールNEO」で視線を変更できる。

メイドカチューシャは内蔵マグネットにより、頭部への着脱が可能で、スロートエアチューブイアホンセットとビキニトップはそれぞれ着脱できる。

付け替え用ハンドパーツは3セット（リラックス・銃持ち・もの持ち） が付属。拳銃とマガジンが付属し、ホルスターおよびマガジンポーチにそれぞれ収納できるほか、レッグプラットフォームは太ももから着脱可能で、タクティカルナイフとスマートバンドも付属する。

「RA-02S 和音・サマーオペレーション」

仕様：塗装済み完成品アクションフィギュア スケール：1/12スケール サイズ：全高 約153mm（頭頂部まで） 素材：PVC、ABS、POM、マグネット、布 セット内容フィギュア本体フル可動眼球付フェイスパーツ×2（微笑み・照れ顔、本体装着分含む）メイドカチューシャ（マグネット内蔵）スロートエアチューブイアホンセットビキニトップ視線替え用ミニツールNEO付け替えハンドパーツ×3セット（リラックス・銃持ち手・物持ち手、本体装着分含む）拳銃マガジン×3ホルスター（レッグプラットフォーム付き）マガジンホルダー（レッグプラットフォーム付き）タクティカルナイフスマートバンドフード付き日焼け防止パーカー（ブルー・布製）蝸之殼専用スタンド台座セット

(C)SNAIL SHELL

※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。