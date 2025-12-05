午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４１７、値下がり銘柄数は１１３２、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは非鉄金属、石油・石炭。値下がりで目立つのはゴム製品、証券・商品、その他製品、輸送用機器、サービス、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS