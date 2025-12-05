この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。 ■これまでのあらすじかつてつきまといの被害に遭い、男性恐怖症に悩んでいた娘。そんな娘が明るさを取り戻し、彼氏を連れてくるというので喜んでいた母。しかし娘が連れてきたのは23歳年上の男だった。しかもつきまといが再発。娘の彼氏の経歴に怪しい点を見つけた母は彼を疑うようになるが、警察からは無理