銀だこ×「ハンター×ハンター」コラボが決定！ 12月10日から特製スリーブ&カード付きの期間限定たこ焼などが登場
【銀だこ×TVアニメ「HUNTER×HUNTER」】 コラボ期間：12月10日～2026年2月9日
ホットランドホールディングスは、たこ焼きチェーン店「築地銀だこ」とTVアニメ「HUNTER×HUNTER（ハンター×ハンター）」とのコラボレーションを12月10日から2026年2月9日まで開催する。
今回のコラボでは、「主人公ゴンの旅立ち」から「ハンター試験編」、「ゾルディック家編」、「天空闘技場編」までのストーリーをイメージした特製スリーブ＆カードが付属するコラボたこ焼（8個入り）が登場。
さらに、限定デザインのクリアファイルが付属するオリジナルデザインの「だんらんパック（24個入り）」、オリジナルデザインの「クロワッサンたい焼BOX（6匹入り）」、コラボ限定のオリジナルグッズなどが販売される。
コラボたこ焼（8個入り）、特製スリーブ、限定コラボカード付 価格：各種1,078円（お持ち帰り 1,163円）
コラボたこ焼に付属する「限定コラボカード」 表面イメージ
オリジナルデザイン だんらんパック（24個入り）、限定デザイン クリアファイル付
「限定デザイン クリアファイル」イメージ （裏・表）
「築地銀だこ」ならではのオリジナルミニキャライラストは全21体。付属品やグッズなど様々なアイテムとして登場
コラボ×ガ×ケッテイ- 築地銀だこ【公式】 (@gindaco_jp) December 1, 2025
『築地銀だこ』
×
『HUNTER×HUNTER』
遂に決定！！
最新情報を「銀だこアプリ」内で先行公開！
📲今すぐチェック！⬇️https://t.co/WyfYeDb1QA #銀だこ #コラボ #ハンターハンター pic.twitter.com/bXSG1pq2ef
(C)P1998-2025 (C)V・N・M