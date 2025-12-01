ホットランドホールディングスは、たこ焼きチェーン店「築地銀だこ」とTVアニメ「HUNTER×HUNTER（ハンター×ハンター）」とのコラボレーションを12月10日から2026年2月9日まで開催する。

今回のコラボでは、「主人公ゴンの旅立ち」から「ハンター試験編」、「ゾルディック家編」、「天空闘技場編」までのストーリーをイメージした特製スリーブ＆カードが付属するコラボたこ焼（8個入り）が登場。

さらに、限定デザインのクリアファイルが付属するオリジナルデザインの「だんらんパック（24個入り）」、オリジナルデザインの「クロワッサンたい焼BOX（6匹入り）」、コラボ限定のオリジナルグッズなどが販売される。

□銀だこ×TVアニメ「HUNTER×HUNTER」のお知らせページ

コラボたこ焼（8個入り）、特製スリーブ、限定コラボカード付 価格：各種1,078円（お持ち帰り 1,163円）

コラボたこ焼に付属する「限定コラボカード」 表面イメージ

オリジナルデザイン だんらんパック（24個入り）、限定デザイン クリアファイル付

「限定デザイン クリアファイル」イメージ （裏・表）

「築地銀だこ」ならではのオリジナルミニキャライラストは全21体。付属品やグッズなど様々なアイテムとして登場

(C)P1998-2025 (C)V・N・M