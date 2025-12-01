俳優のマコーレー・カルキン（45）が絶縁状態にある父親に対して、厳しい言葉を放った。子役時代にはマネージャーを務めていたこともある父キットとは、長年確執があることで知られているが、孫である自分の子供たちとの関係についても今回明かしている。 【写真】可愛すぎる子役時代のマコーレー＆キーラン・カルキン兄弟 デッドラインにマコーレーはこう話す。「彼