お笑い芸人、江頭2：50（60）の公式YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」のXが14日、更新され、スタッフの「ブリーフ団」がアイドルグループA.B.C−Zのファンに向けて異例の“注意喚起”を行った。A.B.C−Zは、5月30日に開催される江頭主宰の大型イベント「エガフェス2026」に出演することが10日に発表された。ブリーフ団は今回の投稿で「A.B.C−Zファンの皆様へ」とし、YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の動画URLを貼り付けて