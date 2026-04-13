「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。4月12日（日）の放送は、「ネクストブレイクをするのは誰だ!?アーティストハウス・ピラミッドSP」をお届け！ 岩城滉一をはじめ、熊田曜子、岡田紗佳らが所属する、大手芸能プロダクション「アーティストハウス・ピラミッド」から、ブレイク間近(！？)な4名を紹介する。【動画】第2の熊田曜子・平井こと「おじさん7人とシェアハウスしていた」衝撃過去を