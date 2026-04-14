韓国メディアが2026年4月14日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）のスタメン落ちに不満を示した。「公の場で激しく非難→翌日の先発から電撃的に外す」ドジャースは14日、ホームのドジャー・スタジアムでニューヨーク・メッツと対戦。3連戦の初戦となったこの日、キムはスタメンから外れベンチスタートとなった。地元韓国では、複数のメディアがキムのスタメン落ちを批判的に報じた。