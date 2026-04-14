◇ナ・リーグドジャース−メッツ（2026年4月13日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で死球を受けた後は2打席続けて凡退した。初回の第1打席は右肩甲骨付近に相手先発・ピーターソンの94マイル（約151キロ）シンカーが直撃。悲鳴をあげたもののそのまま一塁に進み、二進後、スミスの中前適時打で先制のホームを踏んだ。二塁に進ん