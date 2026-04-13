臍の周囲にぐるりと印象的な刺青を宿す女性がいる。シオンさん、32歳だ（@solitude_mnm）。ダンス講師などを経てゴーゴーダンサーや被写体モデルなど多岐にわたる活動をする。あっけらかんと語る過去に、仰天の話が飛び出した。◆同棲相手との破局が理由で刺青を入れるシオンさんの出身は埼玉県。両親は、彼女の言葉を借りれば「昭和ゴリゴリ」、堅実な家庭で育ったのだという。「高卒後はダンスの専門学校へ進学しましたが、その