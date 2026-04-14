「キングオブコント2021王者」のお笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐら（38）が14日深夜放送のTBSラジオ「空気階段の踊り場」（月曜深夜0時）に出演。体重123キロから85キロに減量を成功したことをめぐる一部臆測を否定した。もぐらは前週の放送で「私、昨日ですね、ダイエット目標達成しました！85！」と切り出し、85キロまで減量したことを明かした。「のべ、38キロです。一番ひどかった時は123キロですね」と説明。年末から始め