女優綾瀬はるか（41）が、13日放送の日本テレビ系「しゃべくり007 2時間SP」（月〜金曜午後9時）に出演。中学時代の親友が綾瀬のモテっぷりを語った。番組では「クイズ！私のこと覚えてますか？」と題した企画を放送し、過去に綾瀬と関係のあった人々が出演。綾瀬と中学時代の同級生で、同じバスケットボール部に所属していた向井奈美さんが登場した。向井さんは当時の綾瀬について「とにかく遅刻して、常に走ってきてました。学校