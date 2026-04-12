子役の矢崎滉が12日までに、出演したTBS系・日曜劇場『リブート』（日曜後9：00放送／※3月29日に最終回）の公式インスタグラムに登場。矢崎は主人公・早瀬陸の息子・早瀬拓海を演じたが、高校生になった“拓海”を演じた大西利空との2ショットが公開されるとともに、スタッフからのウラ話が明かされた（以下、ネタバレを含みます）。【写真】初とは思えない演技を見せた矢崎滉本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、