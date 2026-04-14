ヘンリー王子とメーガン妃は、メルボルン、キャンベラ、シドニーを巡る４日間の訪問のためオーストラリアに到着したが、多くのオーストラリア人は夫妻の到着に感銘を受けていないか、あるいは全く気づいていないようだったいう。英紙エクスプレスが１４日、報じた。夫妻はカンタス航空ＱＦ９４便でロサンゼルスからメルボルンのタラマリン空港に現地時間１４日の午前６時３８分に到着した。空港では専用の車列が出迎え、ＶＩＰ