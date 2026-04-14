「狂牛病」という名前が、すべてを狂わせた――。牛肉そのものではなく“言葉”が生んだ恐怖で、店は一気に客足を失う。有名ステーキ店主が明かす、コロナ禍以上に苦しかった風評被害の実態と、生き残りを懸けた決断とは？元レスラーで、ステーキハウス『ミスターデンジャー』を経営する松永光弘氏の新刊『令和のステーキ店経営デスマッチ コロナ禍に完全勝利も物価高地獄でリングアウト寸前?!』（西葛西出版）より一部抜粋して