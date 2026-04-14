ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）のスタメン落ちで韓国メディアがロバーツ監督の猛批判を展開している。１３日（日本時間１４日）の本拠地メッツ戦のスタメンは二塁にエスピナル、遊撃にロハスが入り、キム・ヘソンの名前はなし。これは韓国メディアにすれば?案の定?だったに違いない。キム・ヘソンは前日のレンジャース戦の３回、無死一塁で見逃し三振に倒れるとチャレンジを要求。しかし、結果は変わらずに早