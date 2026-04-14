お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）が13日、深夜放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0・15）に出演。MC中のピンチについて語った。この日は「身に起きた危機にどう対処すべき！？ピンチ対策会議」と題して、過去に体験した仕事やプライベートのピンチについて解決策を話し合うコーナーを実施。「とにかくゲストの名前が出てこない」ことにピンチを感じたと語りだした。「ちょっとゲストが多いときか