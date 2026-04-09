子役時代に小泉今日子の娘役を演じた25歳女優が、恋愛リアリティーショーでカップルとして成立した24歳モデルとサウナに入り、情熱的なキスを交わした。【映像】“小泉今日子の娘役”女優、熱烈キス『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定するABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2012年放送