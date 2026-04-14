アメリカのトランプ大統領は13日、アメリカ軍がホルムズ海峡の封鎖措置を開始したと明らかにし、イラン軍の艦船が近づけば「即座に排除する」と警告しました。トランプ大統領は13日、イランの港を出入りする船舶を対象にしたホルムズ海峡での封鎖措置を開始したと明らかにし、「イラン軍の艦船が封鎖エリアに近づけば、即座に排除する」と警告しました。ウォール・ストリート・ジャーナルは、15隻を超えるアメリカ軍の艦艇が配置さ