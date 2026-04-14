お笑いコンビ・家族チャーハンの大石（33）と江頭（35）が14日、それぞれ自身のXを更新。コンビの解散を発表した。【写真】「このご恩は一生忘れません」解散を伝えた家族チャーハン・江頭の投稿2月に休養を発表していた大石はこの日、投稿で「多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪。その上で「4月19日の神保町よしもと漫才劇場での同期ライブ『25karats』への出演をもちまして、家族チ