先月から、男子児童が行方不明となっている京都府南丹市で子どもとみられる遺体が見つかったことを受け、警察は鑑識作業などを進めています。中継です。13日に遺体が見つかったとみられる現場です。こちらでは、14日午前8時半ごろから鑑識を担当する捜査員が、やぶの中に入っていく様子が確認できました。遺体が見つかったのは、南丹市園部町の山林で、先月から行方不明となっている小学6年生の安達結希くんの捜索をしていた警察官