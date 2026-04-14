【モデルプレス＝2026/04/14】サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の初回速報順位として、上位10位および、海外の国・地域別の上位5位が発表された。本結果は、投票開始の4月9日11時〜4月12日23時59分までのWEB投票による結果となる（サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票含む）。【写真】「2026年サンリオキャラクター大賞」初回速報TOP10◆「2026サンリオキャラクタ