アイドルグループ「ＷＥＳＴ．」の中間淳太が１４日、「ＤａｙＤａｙ．」（日本テレビ系）に出演した。番組では京都府南丹市で園部小の安達結希さん（１１）が行方不明となってから３週間がたった１３日に、同市園部町の山林で子供とみられる身元不明の遺体が見つかったことを取り上げた。今のところ遺体は結希さんであるかは分かっていない。死後、相当の期間がたっているとみられる。中間は「かなり不思議な事案だなと思い