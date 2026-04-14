Threadsに投稿された可愛すぎる納豆ごはんが、大きな反響を呼んでいる。  【写真】パンダバージョンもあります 10歳の息子が喜ぶよう試行錯誤しているという母・あさひさんが作るなんとも可愛らしい朝の食卓。  栄養たっぷりの数々の料理とひきわり納豆をライオンの顔の形に盛り付け、ご飯の上に乗せた「ライオン納豆ごはん」。ノリやゴマでライオンの目・鼻まで細部にわたって表現された、遊び心と愛情あふれ