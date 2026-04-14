本拠地メッツ戦米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地でメッツと対戦した。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。初回の打席で死球を受けると、思わず声をあげ苦悶の表情を見せた。その直後、大谷を気遣ったある人物に熱い視線が注がれている。左腕ピーターソンの3球目、変化球が左打席の方向へ大きく抜けた。弧を描いたボールは大谷の右肩付近を直撃。打席で珍しく「オウ！」と大きな声を上げ、中継のカメラ