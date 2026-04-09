「“主演だ、やったー!”みたいな気持ちはなかったといっていいと思います」【写真】“こども店長”からすっかり大人に！24歳の加藤清史郎ドキドキの連ドラ主演とクールに話し始めたのは、加藤清史郎。『君が死刑になる前に』で、地上波連ドラ初主演を飾っている。「舞台や映画では主演をやらせていただいたことはあるので、作品の向き合い方という意味では変わりません。“え、本当ですか?”という驚きのほうが強かったです。そ