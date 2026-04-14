メーガン妃はヘンリー王子と１４日からオーストラリアを訪問するが、その一方でメーガン妃には王室ファンから厳しい声が寄せられている。英紙エクスプレスが１３日、報じた。メーガン妃は以前から自身の回顧録を執筆する計画を明かしていたが、先週にはこの計画を「王室の規範を守るために断念した」と報じられていた。この報道を受けて同紙は、４月１０日午前１０時２０分から４月１３日午前１０時３０分まで王室ファンを対