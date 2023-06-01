京都府南丹市で、小学6年生の安達結希くんの行方がわからなくなってから13日で3週間ですが、事態が大きく動きました。13日午後、南丹市の山林から子どもとみられる遺体が見つかりました。■子どもとみられる遺体を搬送か13日午後9時半ごろ、山林の中で見つかった遺体が車で運ばれていったとみられます。「遺体を乗せたとみられる車が、山の中から出てきました」13日、事態は大きく動きました。岩粼陽フィールドキャスター（n