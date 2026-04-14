当たり前に毎日こなしているルーティン。でもふと「これって意味があるの？」「面倒くさいな」なんて思ってしまうと手が止まってしまうかもしれません。今回寄せられたのは“スキンケア”に関するルーティンについてでした。『朝起きて化粧をするまでのスキンケアを教えてほしい。私、夜のお風呂上がりにしっかりやるから、朝は水で洗うのみなのだけど、ダメかなあ。みんなは朝起きたらまた洗顔からやりなおしているの？』人の価値