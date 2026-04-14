大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで逮捕された男が「自宅で殺害し、夜中に車で運んだ」などと供述していることが分かりました。この事件は3月上旬ごろ豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで大分市の無職、姫野忠文容疑者が逮捕・送検されたものです。県内に住む10代後半の女性が行方不明になっていて、供述などをもとに警察が山の中を捜索したところ身元不明の遺体が見つかりました。遺体の性別は「女性」で死因は「