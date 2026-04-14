４７歳にして日大芸術学部に合格し、美大生となったナイツの土屋伸之が１４日、インスタグラムで入学式の写真をアップ。後輩だけど、先輩でもある芸人と入学式で偶然出会ったことも報告した。土屋は「美大受験のこと今日で一切のシークレットは解除しました。たくさんのあたたかいお言葉に感謝して勉強頑張ります」と投稿。「新入生歓迎式」と書かれた看板の前で晴れやかな笑顔を見せている写真もアップした。インスタの２枚