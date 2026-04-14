イランとの直接協議が合意に至らず、トランプ大統領は、ホルムズ海峡を通じてイランに出入りする船を逆に封鎖すると宣言しました。さきほど、その開始時刻の日本時間13日午後11時をすぎ、世界中が行く末を見守っています。世界のエネルギー事情は、今後どうなるのでしょうか。【写真を見る】「最後の警告だ！」ホルムズ海峡でのイランとアメリカの“音声”アメリカ “逆封鎖”宣言 ホルムズ海峡の行方は世界有数の