3月4日に米カリフォルニア州でアルコールと薬物の影響下で運転した容疑で逮捕された米歌手ブリトニー・スピアーズ（44）が12日、リハビリ施設に入所したことが分かった。代理人が13日に発表したもので、報道を受けて情報筋は「自らの意思で選択した」と米ニューヨーク・ポスト紙に語っている。特定の物質の治療を目的とするものではなく、自身のメンタルヘルスを最優先し、自分にとって大切なことに集中するための時間を取ることが