京都府南丹市で4月13日に見つかった子どもとみられる遺体は、靴を履いていなかったものの、靴下は履いていたことが警察への取材で分かりました。 【写真を見る】【中継】京都・南丹市で見つかった子どもとみられる遺体靴は履いておらず靴下着用警察が司法解剖進め死因などを調べるとともに身元の確認急ぐ付近について近隣住民「ふだん誰も行かない」 13日夕方、南丹市園部町にある山林で仰向けで倒れている子どもとみ