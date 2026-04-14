「ドジャース−メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は六回の第４打席で珍事が連続して発生。最後は変化球に泳がされて右飛に倒れた。１死からロハスが右前打で出塁。ベテランリリーバーのキンブレルとの対戦となった中、初球のフォーシームを狙って行くもファウルに。２球目のフォーシームは外角いっぱいに決まって追い込まれた。タイムを取り、間を取って迎えた３球目は同じ外角フォーシームをカッ