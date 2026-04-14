11歳の男子児童が行方不明となっている京都府南丹市で13日、子どもとみられる遺体が見つかりました。警察は、14日司法解剖を行い、身元の確認や死因の特定を進める方針です。酒井麻衣記者：遺体発見現場では規制線が張られていて、けさ8時半ごろに鑑識とみられる警察官が中に入っていきました。近所の人によるとこのあたりは地元の人しか通らないような人通りが少ない場所だということです。13日午後4時45分ごろ、京都府南丹市の山