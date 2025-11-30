日本女子代表は11月29日、長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で開催された「MS&ADカップ2025」でカナダ女子代表と対戦。“ピースタ”での代表戦は男女通じて初開催となったなか、なでしこジャパンが３−０の完勝を飾った。昨年10月にオープンしたこの大型複合施設には、サッカースタジアムを中心にアリーナ、ホテル、ショッピングモール、オフィスなどが集結。併設されたホテルの客室やプールからはピッチを一望で