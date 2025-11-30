「こんなスタジアムは見たことがない」「雰囲気が素晴らしい」代表戦初開催の長崎新スタに海外ファンは感激！ 自国との比較も「とてもユニーク」
日本女子代表は11月29日、長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で開催された「MS&ADカップ2025」でカナダ女子代表と対戦。“ピースタ”での代表戦は男女通じて初開催となったなか、なでしこジャパンが３−０の完勝を飾った。
昨年10月にオープンしたこの大型複合施設には、サッカースタジアムを中心にアリーナ、ホテル、ショッピングモール、オフィスなどが集結。併設されたホテルの客室やプールからはピッチを一望できる。
または約２万人収容のスタジアムは、スタンドとピッチの距離が最短約５メートルと日本一近く、臨場感も魅力の１つだ。
そんな日本最高峰のスタジアムを海外ファンはどう感じたのか。旅行がてら日本対カナダの試合観戦にきたというオーストラリア人女性は、こう褒めちぎった。
「雰囲気が素晴らしいわ。こんなスタジアムは見たことがない。買い物もできて、美味しい食べ物もたくさんある。オーストラリアにもメルボルンに素晴らしいスタジアムがあるけど、ここ（長崎スタジアムシティ）は特別。とてもユニークな感じがする」
また日本のユニホームを着たアメリカ人女性も「とても大きくて、たくさんのお店がある。すべてが揃っている。スタジアムもかなり良い」と絶賛した。
エンターテインメントが詰まった長崎スタジアムシティは海外ファンにも大好評だ。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】美貌と強さを兼ね備えたカナダ女子FWジョーディン・ハイテマを特集
