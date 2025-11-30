お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が28日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方のせいや（33）と生出演。共演NGの芸人について言及した。せいやが前段で共演NG芸人として、ピン芸人ZAZY（37）とニッポンの社長、ケツ（35）の名前を挙げていた。粗品が「ケツなんで？仲ええやろ！」とツッコミを入れると、せいやは「仲良くない、実は。ルームシェアしてたのに、仲悪い。珍しい」