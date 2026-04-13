お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。東京都内で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が道交法違反容疑で捜査していると報道されたお笑いタレント・長州小力について語った。報道によると、小力は９日午前１１時１５分ごろ、中野区中野の早稲田通りで、無免許で乗用車を運転し、信号を無視した疑いがあるという。警視庁は書類送検する方針で、小力は１０日、所属の西口プロレスの